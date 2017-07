Nonostante solo pochi giorni fa sia arrivata una risposta decisamente opposta da parte dell'Estonia, Stato Membro Ue che lo scorso primo luglio ha dato inizio al proprio semestre di presidenza europeo, il vertice tra Italia, Francia e Germania organizzato nel corso del week-end sembra invece aver dato risposte positive. "Piena intesa" tra i tre Stati Ue, hanno dichiarato i partecipanti al termine della riunione di due ore e mezza organizzata per discutere anticipatamente della questione migranti prima del vertice informale del prossimo 6 luglio, a Tallin. Tra i punti qualificanti della discussione la regolamentazione delle azioni e dei finanziamenti delle Ong e l'aumento dei fondi per consentire alla Libia il controllo delle coste, implementando una sorta di esternalizzazione della sorveglianza delle frontiere europee da parte del Paese africano. E poi, ancora, un rilancio del piano di ricollocamento dei migranti, riscrivendone i termini per permettere di sbarcare i barconi tratti in salvo in altri Paesi.

L'intesa è stata raggiunta durante una cena di lavoro organizzata a Parigi tra i ministri dell'Interno di Italia, Germania e Francia (Marco Minniti, Gérard Collomb e Thomas de Maiziere) e il commissario europeo Dimitris Avramapoulos. L'incontro era stato convocato per discutere di "un approccio coordinato e concertato" rispetto alla crisi migratoria nel Mediterraneo e "per vedere come poter meglio aiutare l'Italia", dopo l'ipotesi della chiusura dei porti italiani alle ong straniere formulata nei giorni scorsi dal Viminale.

Tra i vari punto dell'intesa raggiunta tra i tre Stati europei ci sarebbe la necessità di limitare la libertà di movimento delle navi delle Ong, vietandogli l'ingresso in acque libiche. Inoltre, le navi delle Organizzazioni non governative potranno spegnere il trasponder di bordo per la localizzazione e fare segnali luminosi; e la ‘regia' delle operazioni dovrebbe essere riportata sotto lo stretto controllo della Guardia Costiera. Le Ong, inoltre, potrebbero essere bloccate all'ingresso in porto qualora risultassero non essere in regola.

Per quanto riguarda il tema dei porti di destinazione delle navi di migranti salvate nel Mediterraneo, appare più complessa la possibilità di coinvolgere altri soggetti, come ad esempio Malta. Rispetto alla distribuzione dei migranti sul territorio europeo, l'Italia ha chiesto all'Europa impegni certi e alcune modifiche alle regole attuali: al momento, con le norme odierne, accedono alla relocation solo i richiedenti asilo di nazionalità con un tasso medio di riconoscimento pari o superiore al 75%. Una soglia troppo alta, che l'Italia chiede di rivedere al ribasso.