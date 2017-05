Per quattordici persone sono scattate le manette a Cosenza con l’accusa di aver sfruttato i rifugiati ospitati nei centri di accoglienza. Il blitz è stato condotto dai carabinieri locali che hanno eseguito le misure cautelari (2 custodie in carcere, 4 arresti domiciliari e 8 obblighi di dimora) emesse dal gip di Cosenza, Salvatore Carpino, su richiesta della Procura della Repubblica. Le indagini sono cominciate lo scorso settembre: i rifugiati, principalmente senegalesi, nigeriani e somali, venivano prelevati da due Centri di accoglienza straordinaria (CAS) di Camigliatello Silano, in provincia di Cosenza, e portati a lavorare in campi di patate e fragole dell’altopiano della Sila cosentina o impiegati come pastori per badare agli animali da pascolo.

L’accusa nei confronti dei gestori è quindi quella di aver incassato non solo i soldi stanziati dal Governo per l’accoglienza dei profughi ma anche quelli delle aziende agricole alle quali fornivano la manodopera. Alcuni degli indagati dovranno anche rispondere della manipolazione della documentazione relativa alle presenze dei rifugiati, proprio nel tentativo di ottenere i finanziamenti previsti dalla legge a sostegno della struttura di accoglienza. Coinvolti almeno una trentina di migranti, sfruttati in nero con paghe oscillanti tra i 15 e i 20 euro per una giornata lavorativa di 10 ore.

Tra le persone coinvolte ci sarebbe anche un caseificio in località Silvana Mansio. “Questa è l’Italia, noi lavoriamo 18 ore al giorno, e nessuno ci ha mai dato una mano”, avrebbero dichiarato il padre e il fratello del titolare dell’azienda, dove erano impiegati cinque migranti, che erano ospitati in una casetta attigua all’azienda, mentre i carabinieri li portavano via. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, abuso d’ufficio e tentata truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, le accuse, a vario titolo, di cui devono rispondere gli indagati.