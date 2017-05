E' attraccata al porto di Catania la nave ‘Phoenix', della Ong Moas, con 394 migranti a bordo. C’è anche il cadavere di un bambino di 10 anni ucciso "a colpi di pistola perché non ha voluto dare il suo cappellino da baseball a un trafficante", come ha spiegato la fondatrice dell'organizzazione non governativa Regina Catrambone.

Insieme ad altre organizzazioni Moas è stata al centro, di recente, delle polemiche sulle ong. “Non ho mai avuto il piacere di guardare in faccia il signor Zuccaro. Domani arriveremo a Catania e se ci sarà sarò felicissima di incontrarlo”, ha dichiarato la Catrambone, in merito alle posizioni espresse dal procuratore di Catania Carmelo Zuccaro. La donna è a bordo della Phoenix. “Io – ha spiegato Catrambone – non ho mai ricevuto nessuna informazione dal procuratore. Quando riceveremo comunicazioni risponderemo a tutte le domande che lui ci vorrà fare. Veniamo accusati di essere dei trafficanti di persone: è un’accusa gravissima a livello umano e personale. Con quali prove? Si sta cercando di criminalizzare la solidarietà e la misericordia. Nemmeno un anno è passato da quando il Papa ha chiuso il Giubileo della Misericordia. Dov'è la misericordia per le persone che ho sulla nave?”.

Sulla Phoenix sono saliti anche gli agenti della squadra mobile della questura di Catania che ora dovrà indagare sul presunto omicidio del bambino e il medico legale. Il piccolo avrebbe i segni di una ferita da arma da fuoco. Gli investigatori dovranno ascoltare i migranti per capire le modalità dei fatti.