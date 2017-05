in foto: Migranti in fila al seggio di Ercolano per le Primarie del PD.

Continua a destare molto scalpore il servizio di Fanpage.it nel quale si riferisce la testimonianza di un richiedente asilo ospite di un centro di accoglienza di Ercolano e durante il quale il ragazzo racconta di essere stato prelevato dal centro e portato a votare alle primarie del Partito Democratico, dopo aver ricevuto i 2 euro, i documenti necessari al voto e le indicazioni sulla scelta del candidato da sostenere, insieme ad altri migranti ospiti del centro. Dopo l'interrogazione parlamentare proposta dal Movimento 5 Stelle, anche i capigruppo di Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista, Arturo Scotto e Luisa Bossa, hanno depositato un'interrogazione urgente rivolta al ministro dell'Interno Marco Minniti

Domenica 30 aprile 2017 si sono svolte le primarie per le elezioni del nuovo Segretario nazionale del Partito Democratico e dei membri dell'assemblea nazionale dello stesso soggetto politico;

numerose fonti d'informazione hanno segnalato l'affluenza, presso i seggi istituiti nel Comune di Ercolano (in provincia di Napoli), di numerosi migranti attualmente ospitati da un centro d'accoglienza dislocato sul territorio;

Ercolano era già salita agli onori delle cronache in quelle ore per il numero anomalo di votanti dichiarati (5.137 a fronte di 300 iscritti al partito e dei 1.853 votanti delle analoghe primarie del 2013);

un'inchiesta del quotidiano online "Fanpage" ha fatto emergere, in merito alla partecipazione dei migranti ospitati dal centro d'accoglienza sito presso l'Hotel "Belvedere" in via san Vito, ad Ercolano, elementi a dir poco inquietanti;

in particolare uno dei migranti ivi ospitati ha dichiarato di fronte alle telecamere di "Fanpage" di essere stato portato a votare dagli operatori del centro d'accoglienza e su loro insistente richiesta;

gli operatori avrebbero procurato ad oltre sessanta migranti i documenti ed i soldi necessari per poter votare, e li avrebbero portati lì a turno utilizzando la macchina in dotazione al centro d'accoglienza;

ai migranti sarebbe stato detto espressamente di dover votare per Renzi e che quel voto era molto importante per loro e per il loro destino, ingenerando in essi la speranza che tale atto potesse rendergli più semplice e veloce l'ottenimento di un permesso di soggiorno;

i migranti in questione si sono, peraltro, sentiti obbligati ad agire come richiesto dagli operatori onde evitare qualsiasi problema con chi, secondo la loro percezione, li mantiene in questa fase;

la commistione tra dinamiche di potere interne al partito azionista di maggioranza del Governo ed un centro d'accoglienza che nulla dovrebbe avere a che fare con i processi di formazione della classe dirigente di un soggetto politico che emerge da quanto raccontato da "Fanpage" è un fatto grave e preoccupante –

quali misure intenda prendere per verificare quanto accaduto ad Ercolano e se casi analoghi si sono verificati sul resto del territorio italiano;

quali azioni intenda intraprendere al fine di verificare se ci siano state pressioni e/o ipotesi di voto di scambio.