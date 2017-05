Ha destato molto scalpore il servizio di Fanpage nel quale si riferisce la testimonianza di un richiedente asilo ospite di un centro di accoglienza di Ercolano. Il ragazzo sostiene di essere stato prelevato dal centro e portato a votare alle primarie del Partito Democratico, dopo aver ricevuto i 2 euro, i documenti necessari al voto e le indicazioni sulla scelta del candidato da sostenere.

Una dinamica giudicata “inquietante” dal MoVimento 5 Stelle, che ha deciso di presentare una interrogazione al ministro dell’Interno Marco Minniti, affinché venga fatta chiarezza ed eventualmente si appuri se ci siano stati casi simili in altre Regioni. Ecco la nota dei parlamentari del MoVimento 5 Stelle

“Il ministro Minniti venga subito in Parlamento e dica se è vero che i richiedenti asilo del centro di accoglienza di Ercolano sono stati accompagnati a votare alle primarie per Renzi, con la promessa di ottenere il permesso di soggiorno. Se la denuncia di Fanpage corrispondesse al vero sarebbe un fatto gravissimo”. E’ quanto affermano in una nota i deputati M5S della commissione Affari costituzionali che hanno annunciato la presentazione di un’interrogazione al ministro dell’Interno, Marco Minniti. “Addirittura gli ospiti del centro d’accoglienza – sempre secondo quanto riporta il sito Fanpage, sarebbero stati accompagnati in auto al gazebo, allestito per le primarie Pd, dai responsabili del centro, che avrebbero anche provveduto ai necessari documenti per votare, oltre ai due euro della quota da versare per coloro che non sono iscritti al Partito democratico. Il tutto, stando a quanto denuncia un richiedente asilo, con la promessa di ottenere il permesso di soggiorno. Guarda caso, rispetto alle primarie Pd del 2013, ad Ercolano l’affluenza è quasi triplicata”. “Il titolare del Viminale ha l’obbligo di fare subito chiarezza su un episodio inquietante – concludono gli esponenti pentastellati – e deve verificare, inoltre, se sono avvenuti analoghi fatti anche in altri centri d’accoglienza presenti sul territorio italiano”.

Ecco il testo dell'interrogazione presentata dal MoVimento 5 Stelle

Al Ministro dell'interno – Per sapere – premesso che

Fonti di stampa (articoli Primarie PD, i migranti portati ai seggi: “Ci hanno detto di votare per Renzi” su Fanpage.it, 2.5.10, Primarie piene di brogli, tre giorni per i dati ufficiali sul Fatto quotidiano del 3.5.2017) riferiscono che ad Ercolano, in provincia di Napoli, nel corso delle elezioni primarie del Partito democratico svoltesi il 30 aprile 2017, alcuni immigrati del centro di accoglienza locale sarebbero stati indotti a partecipare e a votare per il candidato Matteo Renzi dagli stessi responsabili del centro, che avrebbero fornito loro i documenti necessari, i due euro e il passaggio in auto per arrivare ai gazebo nei quali si svolgevano le votazioni. Un testimone in particolare ha riferito di aver ritenuto che l’adempimento alla richiesta sarebbe stato dovuto in ragione dell’accoglienza offerta e che ciò avrebbe agevolato l’ottenimento del permesso di soggiorno. La gravità delle affermazioni documentate, così come la partecipazione nella sede in questione, del tutto anomala se si considera che dalle precedenti dell’8 dicembre 2013 a quelle del 30 aprile 2017 si è passati da 1.853 votanti dichiarati a 5.137, inducono a chiedere che il Ministro interrogato svolga urgentemente tutti gli accertamenti necessari a far chiarezza sulla vicenda presso la struttura pubblica interessata -

-se il Ministro è a conoscenza della vicenda esposta in premessa e di adottare celermente le iniziative necessarie all’ottenimento dei chiarimenti relativi alle gravi accuse ivi riportate.

Danilo Toninelli, Andrea Cecconi, Emanuele Cozzolino, Fabiana Dadone, Giuseppe D’Ambrosio, Federica Dieni