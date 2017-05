Una donna britannica è rimasta letteralmente sconvolta dopo aver scoperto che una bambola della figlia conteneva migliaia di vermi. Alyssa Abston, questo il nome della mamma indignata, ha realizzato un filmato allo scopo di documentare quello che si trovava all'interno di una bambola chiamata Alive, mettendo in guardia tutti gli altri genitori e raccomandando di accertarsi sempre bene della qualità dei giocattoli acquistati ai figli.

Nel caso specifico, la bambola Alive dà la possibilità ai bambini di simulare il cambio di un pannolino in modo estremamente realistico, dal momento che il giocattolo è dotato di un dispositivo che "espelle" delle sostanze. Qualcosa, però, deve aver funzionato in modo sbagliato dal momento che all'interno del corpo della bambola, tra le plastiche, alloggiavano migliaia di piccolissimi vermi.

Naturalmente il post di denuncia della signora Alyssa è stato condiviso centinaia di volte sui social network, ottenendo anche migliaia di commenti per lo più da mamme che la ringraziavano per averle messe in guardia dall'acquisto del giocattolo incriminato, che si può trovare nel Regno Unito in tutti i negozi specializzati ma anche online.