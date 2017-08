È allarme nel nord America dopo che migliaia di salmoni atlantici tenuti in alcuni allevamenti nelle acque tra lo stato di Washington e il Canada sono improvvisamente scappati nei giorni scorsi finendo nell'Oceano Pacifico. Come ha spiegato l'azienda canadese proprietaria degli allevamenti, la Cooke Aquaculture, i pesci probabilmente hanno approfittato dell'eclissi ben visibile in questi giorni in America che ha generato delle maree innalzato il livello delle acque sopra le reti permettendo la fuga.

Il numero preciso di animali in fuga non è stato ancora accertato ma dei 305mila pesci presenti nelle vasche una prima stima parlava di almeno 5mila salmoni scappati anche se il numero potrebbe essere maggiore. Un dato che per i pescatori locali è una vera catastrofe in quanto la specie non autoctona è considerata molto invasiva e potenzialmente dannosa per l'ecosistema locale. Lo stesso Dipartimento di Pesca e Fauna selvatica di Washington ha chiesto ai pescatori della zona di "andare subito a catturare quanti più salmoni possibili, indipendentemente dal numero o dal peso" per evitare la proliferazione.

"Le maree e le correnti eccezionalmente elevate che coincidono con l'eclissi solare di questa settimana hanno causato il danno. Con l'innalzamento delle acque c'è stato un cedimento strutturale e si sono verificate falle nelle reti: migliaia di salmoni sono scappati, altri sono ancora contenuti nelle reti" hanno spiegato dall'azienda, assicurando di voler collaborare con le autorità locali per risolvere il problema e chiarendo che "il pesce non sopravvivrà nel Pacifico. Per noi è più che altro una perdita di affari e il salmone scappato sarà cibo per le foche".