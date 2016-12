Nonostante siamo ormai quasi nel 2017, in molte città italiane il sistema fognario continua ad essere obsoleto e senza alcun accorgimento antinquinamento con rischi per l'ambiente e la stessa salute dei cittadini. A ricordarcelo è l'Unione europea minacciando per il nuovo anno una pesante multa per il nostro Paese. L'Italia infatti potrebbe essere sanzionata per non aver fatto rispettare le regole comunitarie sulle acque reflue nonostante continui richiami e segnalazioni arrivati nel corso degli anni. La situazione effettivamente da tempo è nel mirino della Commissione Ue e nel 2017 potrebbe sfociare definitivamente in una multa e un nuovo rinvio davanti alla Corte di giustizia europea per il mancato rispetto della direttiva del 1991.

Nel corso degli anni infatti a Bruxelles hanno raccolto una serie impressionante di dossier sulle fogne italiane scoprendo che da Nord a Sud ci sono quasi mille località, da note mete turistiche a grandi città, dove gli impianti fognari non rispettano le norme ad esempio con depuratori che non funzionano o con scarichi direttamente a mare. Secondo indiscrezioni sarebbero coinvolte sia grandi che piccole città e anche alcune note mete turistiche che nei 25 anni avuti a disposizione non sono riuscite a realizzare una infrastruttura che garantisca le condizioni igienico-sanitarie previste dalle leggi comunitarie. In particolare, come segnala lo “Sportello dei Diritti”, il problema sembra essere concentrato in Sicilia, Calabria, Campania e Lombardia, che da sole rappresentano i due terzi dei siti non a norma, ma il problema riguarda un po' tutta Italia a parte il Molise perché scarica le sue acque reflue nelle regioni confinanti.