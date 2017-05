A novembre il Metropolitan Museum of art di New York darà il via a una mostra che ruoterà tutto attorno ai disegni del genio di Michelangelo Buonarroti, autore della Cappella Sistina e di diversi capolavori della storia dell'arte. La mostra, intitolata "Michelangelo: Divine Draftsman and Designer" sarà visitabile nella grande istituzione cultura statunitense sulla famosa Quinta Strada di New York, mette al centro del suo discorso narrativo la "potente iconografia ed eccezionale virtuosità tecnica" di Michelangelo.

L'appuntamento è per il 13 novembre 2017 sulla Fifth Avenue e sarà un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati di storia dell'arte. Fino al 12 febbraio 2018 sarà aperta al pubblico una "di quelle mostre che si vedono una sola volta nella vita", ha osservato in una nota la direzione del museo americano.

Nelle gallerie del Metropolitan Museum of art di New York saranno esposti 150 disegni e 3 sculture in marmo frutto del genio di Michelangelo Buonarroti, tra cui il suo primo dipinto conosciuto dal titolo "Il Tormento di Sant'Antonio", oltre a un modello architettonico di legno per la volta di una cappella, la serie dei disegni creati per l'amico Tommaso de' Cavalieri e un cartone monumentale per l'ultimo affresco in Vaticano.

Per comprendere l'importanza dei disegni di Michelangelo, nonché l'ansia di perfezionismo che lo animava, val la pena ricordare ciò che scrisse il Vasari, il quale segnalava come l'autore della Cappella Sistina, prima di morire a Roma nel 1564, aveva bruciato

Gran numero di disegni, schizzi e cartoni fatti di man sua, acciò nessuno vedessi le fatiche durate da lui et i modi di tentare l’ingegno suo, per non apparire se non perfetto.

La mostra "Michelangelo: Divine Draftsman and Designer" è curata da Carmen Bambach, storica dell'arte del Rinascimento che quindici anni fa organizzò la grande mostra sui disegni di Leonardo, uno dei grandi successi tra le mostre del decennio passato, che ottenne una media di visitatori per giorno da record.