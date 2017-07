in foto: La deposizione di Santa Felicita del Pontormo

Una stagione di infinita creatività e bellezza. È il secondo Cinquecento che dal 21 settembre 2017 al 21 gennaio 2018 sarà in mostra al Palazzo Strozzi di Firenze per la mostra dal titolo "Il Cinquecento a Firenze. Tra Michelangelo, Pontormo e Giambologna", una straordinaria mostra dedicata all’arte fiorentina con oltre 70 opere di artisti come Michelangelo, Bronzino, Giorgio Vasari, Rosso Fiorentino, Pontormo, Santi di Tito, Giambologna, Bartolomeo Ammannati. Dopo l'esposizione dedicata al Bronzino nel 2010 e a Pontormo e a Rosso Fiorentino nel 2014, ecco l'ultimo atto della trilogia dedicata al Cinquecento fiorentino, straordinaria epoca di fermento culturale marcata dalla dalla figura del mecenate per eccellenza, Francesco I de’ Medici, nonché dagli influssi della Controriforma del Concilio di Trento.

La rassegna "Il Cinquecento a Firenze. Tra Michelangelo, Pontormo e Giambologna", curata da Carlo Falciani e Antonio Natali, riunisce 70 capolavori tra dipinti e sculture scelti dai curatori a testimonianza del clima culturale dell'epoca.

Lo storytelling della mostra prende le mosse da un viaggio nelle arti fiorentine che giungerà fino al 1550, anno in cui fu pubblicato Vite di Giorgio Vasari, al suo interno sarà possibile ammirare il ‘Dio fluviale‘ di Michelangelo, la ‘Pietà di Luco’ di Andrea del Sarto, ma anche le opere al confronto tra la ‘Deposizione di Santa Felicita‘ del Pontormo la ‘Deposizione dalla croce‘ di Volterra e il ‘Cristo deposto' di Besanon (1542-1545 circa).

Informazione "Il Cinquecento a Firenze"

Orario mostra

Tutti i giorni inclusi i festivi 10.00-20.00

Giovedì: 10.00-23.00

InfoTel +39 055 2645155

info@palazzostrozzi.org

PrenotazioniSigma CSC

Dal lunedì al venerdì

9.00-13.00 / 14.00-18.00

Telefono: +39 055 2469600

prenotazioni@palazzostrozzi.org