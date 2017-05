Il patrimonio museale italiano si mobilita per la Giornata Nazionale della Cultura del Vino e dell'Olio del 13 maggio. È stata appena presentata alla stampa, infatti, presso la Sala della Crociera del MiBACT a Roma, il cartellone di iniziative relative al connubio tra musei d'Italia e cultura del Vino e dell'Olio, eccellenze del Made in Italy da preservare e promuovere. Ciò nella considerazione per cui il patrimonio culturale italiano è unico e va valorizzato in tutti i suoi aspetti, da quello museale e a quello gastronomico.

E così nelle diverse regioni d’Italia sono stati individuati luoghi rappresentativi, interlocutori qualificati e produttori in grado di esprimere nei propri oli e vini l’essenza del territorio. Per questo il MiBACT ha reso disponibili oltre 15 sedi museali per gli eventi locali relativi alla diffusione della conoscenza della Cultura dell’Olio e del Vino.

Il dicastero rappresentato da Dario Franceschini ha aderito a questo progetto ritenendolo un’ulteriore opportunità per dare risalto ad alcune sedi museali attraverso questo legame inscindibile. E così l'argomento dell’edizione 2017 sarà "Vitigni e culture tradizionali: un’identità da preservare, un patrimonio da valorizzare". Il tema un tema di forte impatto e legame con cultura, arte e la tradizione enoica e olearia italiana, vere eccellenze mondiali in questi comparti produttivi.

Ecco l'elenco dei musei che diverranno sedi regionali dell'incontro tra l'arte del Belpaese e il vino e l'olio