Da un piccolo paese del Pesarese arriva una storia ora all’esame del Tribunale di Ancona. Una storia che vede protagonisti due adulti e una ragazzina di appena quattordici anni. Una ragazzina che sarebbe arrivata a lanciare delle false e pesanti accuse alla madre per stare con un uomo molto più grande di lei. È il Corriere Adriatico a ricostruire la vicenda. Lei, quattordici anni, per compiacere quello che considerava l’uomo della sua vita avrebbe accusato la propria madre di abusi carnali. Da parte sua l’uomo, un quarantaseienne all’epoca dei fatti, l’avrebbe trasformata in una sorta di giocattolo sessuale e fatta finire anche al centro di un filmino pedopornografico, poi venduto – secondo quanto sostiene l’accusa – per cinquecento euro.

Per l’uomo udienza preliminare a settembre – La magistratura ha aperto un fascicolo da cui poi sono partiti due diversi procedimenti penali. In uno è finita sotto accusa la mamma della quattordicenne, una casalinga di quaranta anni, per il reato di violenza sessuale pluriaggravata. Nell’altro invece è rimasto coinvolto l’amante della minore, un agente di commercio che attualmente ha cinquantadue anni. Per quest’ultimo il pm ha chiesto il rinvio a giudizio per violenza sessuale, detenzione e produzione di materiale pedopornografico. L’udienza preliminare si terrà il prossimo settembre.