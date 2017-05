"Mia figlia ha chiuso con i compiti a casa. I bambini hanno il diritto di essere bambini", con questa frase destinata far discutere, una mamma statunitense ha deciso di dire stop ai compiti scolastici per casa che le insegnanti assegnavano alla figlia di dieci anni dopo una intera giornata a scuola. Vedendo la piccola entrare in classe alle 8:15 di mattina e uscire alle 4 del pomeriggio e poi costretta a dover fare i compiti a casa per altre due o tre ore, Bunmi Laditan infatti ha deciso di dire basta raccontando la sua scelta su facebook in un post che ha raccolto migliaia di condivisioni e commenti, non sempre positivo

La sua presa di posizione così drastica infatti ha scatenato, come era ovvio pensare, una miriade di commenti tra chi ha appoggiato l'iniziativa della mamma e chi invece l'ha criticata . La donna ha inviato una email alla scuola della figlia raccontando i problemi di stress della bimba segnalati anche da uno specialista. "Mia figlia è a scuola dalle 8.15 della mattina alle 4 del pomeriggio tutti i giorni, qualcuno quindi può spiegarmi perché deve fare i compiti per altre due o tre ore una volta tornata a casa? Che senso ha fare i compiti fino alle 6.30, poi cenare e rilassarsi per un'ora prima di andare a letto? Non è importante il tempo da trascorrere in famiglia? Il tempo speso semplicemente a essere bambini rilassandosi a casa non è importante?" si chiede la donna .

"Tutti vogliamo che i nostri figli crescano e abbiano successo nel mondo. Se da una parte credo nell'educazione, dall'altra non ho mai creduto, neanche per un secondo, che la scuola debba consumare la vita dei bambini. Non importa se un giorno andrà ad Harvard. Voglio che sia mentalmente ed emotivamente sana. Voglio che sappia che il lavoro non è la vita, è parte della vita", ha aggiunto la donna, concludendo: "Mia figlia ha chiuso con i compiti. Se la scuola vuole punirla per questo, penso che inizierò ad informarmi su come farla studiare a casa"