Stuprata nell'abitazione di famiglia a soli 13 anni la notte di Capodanno dal fidanzato maggiorenne della sorella più grande. È la terribile denuncia di un'adolescente veneta che ha fatto scattare le manette ai polsi di un ragazzo di 24 anni del basso polesine, in provincia di Rovigo. Secondo la sua testimonianza, tutto è iniziato dopo il brindisi di capodanno in casa dove c'era stata una piccola festa in famiglia con pochi amici. Passata qualche ora dalla mezzanotte, quando gli altri invitati sono tornati a casa e tutti i familiari se ne sono andati a dormire in camera da letto, per la 13enne sarebbe iniziato l'incubo.

Il fidanzato della sorella, che si era trattenuto in casa e aveva preferito rimanere a guardare la televisione sul divano invece di andare a dormire come gli altri, infatti l'avrebbe improvvisamente aggredita abusando sessualmente di lei. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane le avrebbe tappato la bocca per non farla gridare e l'avrebbe costretta ad un rapporto sessuale completo, il primo della sua giovanissima vita.

La ragazzina in un primo momento non ha rivelato niente a nessuno, poi dopo un paio di settimane ha parlato con due coetanee, sue compagne di classe, che hanno deciso di informare una loro insegnante. Quest'ultima quindi ha parlato a sua volta con la 13enne convincendola a confidarsi con lei e, poi, a raccontare tutto alla famiglia ed ai carabinieri della Compagnia di Adria. Dopo la denuncia ai carabinieri, sono partiti i primi accertamenti che hanno portato all'arresto del 24enne