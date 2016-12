A volte la reazione a fatti contingenti porta a trovare soluzione non proprio indicate. Lo sa bene un padre britannico che ha deciso di denunciare la scuola della figlia di 11 anni, a Southampton, per violazione della privacy della ragazzina. Per arrestare il fenomeno del bullismo più volte denunciato, le autorità scolastiche infatti avevano deciso di piazzare subito diverse telecamere di sorveglianza per tenere sotto controllo l'istituto scolastico, peccato però che qualcuno ha pensato di installare alcune di queste proprio nei bagni frequentati dagli studenti.

"Quando mi hanno detto della telecamera sono rimasto sconvolto" ha spiegato il 33enne Craig Wild che ha scoperto il caso proprio grazie agli insegnanti. I video della telecamera infatti sono stati usati per far luce su un caso di bullismo su una ragazzina alla quale delle bulle avevano portato via lo zaino gettandolo nel water. La scoperta ha creato grosse polemiche ma la scuola si è difesa spiegando che sotto controllo ci sono solo aree comuni dell'edificio e che quelle nei bagni guardano sui lavabi e non sui water.

"La scuola ha detto che le telecamere non guardano oltre le porte dei bagni, peccato però che per le lezioni di danza le ragazzine si spoglino proprio nell'area comune" ha replicato Craig Wild. A seguito della denuncia dell'uomo la polizia è intervenuta sul posto e, pur rassicurando i genitori, ha fatto rimuovere le telecamere incriminate dai bagni. "Vogliano assicurare che i filmati erano visibili solo da personale qualificato e sempre e solo in casi di incidenti che richiedevano ulteriori indagini" hanno spiegato dalla polizia