Un piccolo porcellino d'India che viene messo nel microonde mentre questo viene avviato per alcuni secondi, tra il comprensibile terrore dell'animale domestico, e poi spento. Sono le immagini di un breve video registrato col telefonino da una ragazzina di 16 anni e poi dai lei stessa pubblicato online su social dove ha scatenato un valanga di commenti indignati e di rabbia. Protagonista dell'episodio una giovane adolescente brasiliana, Vitória Muller, originaria di Estância Velha, un comune brasiliano nello Stato del Rio Grande do Sul, non lontano da Porto Alegre.

"Era solo una sfida con amici", ha tentato di giustificarsi la ragazza. Una spiegazione che però non è bastata a placare gli animi con centina di utenti che hanno chiesto una punizione per lei che nel filmato ride quando l'animale comincia a girare all'interno dell'apparecchio. I numerosi commenti sui social e la creazione di un hashtag hanno anche mosso la polizia che ha interpellato i genitori. Questi si son scusati pubblicamente per l'accaduto spiegando che l'animale sta bene e che la filai ora sta male a cause dei tanti insulti e delle minacce ricevute. "Vogliamo mettere in chiaro che non abbiamo mai accettato qualsiasi azione che maltrattava un animale al contrario abbiamo cercato sempre di educare nostra figlia nel miglior modo possibile, ma non siamo perfetti e tutti commettiamo errori" hanno concluso i genitori