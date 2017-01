Ha lasciato i suoi tre figli di 4, 5 e 8 anni in una stanza dell'abitazione affidandoli alle cure di un ragazzino di 15 anni e ha organizzato un party a base di alcol e droga nel resto della casa invitando ragazzini minorenni con alcuni dei quali poi ha fatto sesso. Per questo una mamma statunitense di 29 anni, Amber Renee Bradley, è stata arresta dalla polizia e condannata a cinque anni di carcere da un tribunale dello stato dell'Utah. La donna era stata trovata dagli agenti alle 4 del mattino a terra, ubriaca e in completo stato confusionale, in un canale di scolo poco lontano dalla sua abitazione. Solo così i poliziotti hanno scoperto che in casa si era tenuta una festa a base di alcol e droga a cui avevano partecipato solo ragazzini oltre alla donna.

La 29enne infatti aveva sostenuto che i figli erano al sicuro accuditi in casa ma quando gli agenti l'hanno riaccompagnata nell'abitazione hanno trovato i piccoli che dormivano sul pavimento della camera da letto insieme ad un 15enne, mentre altri ragazzi tra i 14 e i 16 anni stavano bevendo birra e fumando marijuana in altre stanze della casa. Messa alle strette, la donna si è dichiarata colpevole patteggiando quattro capi di imputazione tra cui quello di aver messo a rischio l'incolumità dei figli e di aver fatto sesso con un minore. Dagli accertamenti successivi è emerso che la donna già in altre occasioni aveva fatto sesso con un 15enne che era riluttante ma era stato convinto ad accettare attraverso la promessa di una nuova bici e di passaggi in auto dovunque volesse andare.