Un anziano di 60 ani di Singapore è stato messo sotto inchiesta dalla polizia perché sospettato di aver messo degli stuzzicadenti sul sedile di un autobus, in modo che ferissero le persone che si sarebbero sedute dopo di lui. L’uomo, che è stato identificato grazie ai filmati delle telecamere di sicurezza del bus, rischia una condanna fino a due anni di reclusione. La presenza degli stuzzicadenti era stata segnalata nelle scorse settimane fa da un’utente di Facebook che ne aveva pubblicato una fotografia, consigliando di fare attenzione prima di sedersi. Il post della donna ha avuto 2.500 condivisioni e, diventando virale, aveva suscitato le attenzioni unanimi dell'opinione pubblica del paese, con tanto di giornali che avevano deciso di occuparsi della vicenda.

Singapore, città stato del sud est asiatico ricchissima e con un tasso di criminalità molto basso, è conosciuta per adottare provvedimenti molto duri nei confronti di chi commette atti di vandalismo. Alcuni anni fa, per esempio, un uomo era stato multato per quasi 15mila dollari per aver ripetutamente buttato mozziconi di sigarette dal suo balcone. L’uomo che ha messo dli stuzzicadenti sui sedili del bus potrebbe essere a sua volta multato, oppure potrebbe dover scontare una pena in prigione, oppure tutte e due.