Nel corso del weekend dell’8-9 luglio alcune zone della penisola vivranno giorni di caldo intenso, con l’anticiclone Caronte che farà raggiungere anche i 40 gradi, altre invece dovranno fare i conti con l’arrivo di una perturbazione. In particolare, secondo le previsioni degli esperti del sito ilmeteo.it, se dal 5 luglio l'anticiclone africano Caronte ha conquistato l'Italia portando caldo direttamente dal deserto del Sahara, domenica si indebolirà al Nord per l'arrivo di correnti atlantiche più miti che lambiranno Alpi e Prealpi. L'aria più mite atlantica si mescolerà all'aria calda dell’anticiclone creando un mix micidiale per la formazione di temporali violenti.

Le previsioni per il weekend – Oggi, venerdì 7 luglio, previsto sole ovunque, con rari temporali che nel pomeriggio interesseranno i confini dell’Alto Adige. Domani 8 luglio sarà una giornata calda e bella un po’ ovunque: prevarrà il sole su quasi tutta la penisola, con qualche rovescio che interesserà i settori alpini centro-occidentali. Domenica 9 luglio il tempo inizierà a peggiorare a partire dalle ore centrali della giornata, quando su Alpi e Prealpi potranno arrivare temporali anche forti che, nel pomeriggio, si porteranno fino in Pianura Padana, a Nord del Po, tra Veronese, Vicentino e zona Garda. Possibili anche grandinate e locali trombe d'aria. Sul resto d’Italia invece prevarrà anche domenica sole e caldo intenso.

Domenica prevista diminuzione termica al Nord – In particolare nei prossimi giorni le temperature potranno toccare valori massimi di 38-39 gradi o localmente punte di 40 gradi su Emilia Romagna, basso Veneto, bassa Lombardia, Foggiano, Tarantino, Materano, Medio Campidano, Cagliaritano e Iglesiente interni. Da domenica è prevista una diminuzione termica al Nord anche di 3-5 gradi, eccetto in Emilia Romagna.