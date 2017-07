Dopo giorni di tregua il caldo torrido è ponto a riaffacciarsi sull'Italia: se soprattutto lo scorso weekend le temperature sono scese sensibilmente, ora sono di nuovo in ascesa e raggiungeranno livelli ben superiori alla norma. L'ondata di caldo africano impatterà nelle prossime ore con le regioni del centro – sud e sulle isole maggior facendo registrare picchi di temperatura talvolta superiori ai 40 gradi. Il nord Italia resterà un po' più ai margini e non dovrebbe mancare qualche temporale sparso. L'ondata di caldo dovrebbe interompersi, probabilmente anche in modo brusco, a partire dal 25 luglio, quando è attesa l'intrusione d'aria più fresca dal Nord Atlantico verso il Mediterraneo, costringendo l'anticiclone africano a ritirarsi verso sud.

Si va dunque verso un fine settimana letteralmente rovente in tutte le regioni del meridione e su Sicilia e Sardegna. In questa fase le temperature torneranno a toccare punte massime di 38/39 gradi ma non è escluso che localmente possano superare i 40. Otre al caldo però aumenterà anche l'afa, sia nelle ore diurne che in quelle notturne, soprattutto in Val Padana. Temporali di calore riguarderanno le Alpi, ma fra oggi e domenica non mancheranno acquazzoni anche in Val Padana. Da lunedì proseguirà il caldo al Centro-Sud, mentre temporali più significativi irromperanno sul Nord con temperature in calo. Fra il 25 ed il 26 luglio poi il refrigerio si farà sentire un po' su tutto il paese, con brusco calo termico. Agosto, invece, dovrebbe cominciare ancora una volta nel segno del caldo.