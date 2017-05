Il vortice Igor che da qualche giorno sta portando instabilità specialmente al Centro-Nord continuerà ad imperversare anche nel weekend un'intensa perturbazione atlantica che seminerà temporali e locali nubifragi in particolare sul Settentrione. Come evidenziano gli esperti de Ilmeteo.it, la giornata di sabato comincerà bene con condizioni di bel tempo, ma con un cielo parzialmente nuvoloso o localmente coperto sul Triveneto. Nel corso del pomeriggio il tempo peggiorerà rapidamente al Nordovest con piogge e temporali che aumenteranno d'intensità nel corso delle ore. Precipitazioni in estensione al resto del Nord Toscana e Umbria. Neve, dapprima sopra i 2000 metri, poi in calo fin sopra i 1600 metri al Nordovest, sempre a quote elevate al Nordest. Al sud invece sono attese temperature particolarmente miti, se non calde. Non si escludono punte anche di +28/31 gradi sulle zone interne delle Isole Maggiori.

Previsioni di domenica.

Domenica la perturbazione dovrebbe lasciare gradualmente il Nord dove ci saranno le ultime piogge, specie sui settori orientali montuosi. Instabilità invece al Centro, specie lungo l'Appennino, ma anche in Toscana, Umbria, Lazio settentrionale, con precipitazioni sparse, localmente temporalesche. Tra il 7 e l’8 maggio i venti di maestrale dovrebbero portare un momentaneo calo delle temperature anche nel Meridione dove però le condizioni meteo risulteranno nel complesso più stabili.