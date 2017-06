Dopo l'anticipo d'estate dei giorni scorsi anche il primo weekend di giugno, più lungo grazie alla festività del 2 giugno, sarà caldo e piuttosto soleggiato su gran parte della penisola. Ma non mancheranno, come ampiamente previsto dagli esperti del sito ilmeteo.it, i temporali. Nel corso del weekend infatti una perturbazione temporalesca si avvicinerà all'Italia colpendo soprattutto le regioni settentrionali mentre altrove dominerà l'anticiclone nordafricano Scipione che ha preso il posto di Hannibal e che continuerà a garantire temperature sui 27-29 gradi. Oggi, Festa della Repubblica, previsto bel tempo al mattino su tutta Italia, nel pomeriggio invece temporali e qualche grandinata interesseranno l'arco alpino, localmente le alte pianure del Nord, e poi l'Appennino centro-meridionale e zone adiacenti. Domani, sabato 3 giugno, avremo ancora bel tempo al mattino, salvo qualche possibile temporale in provincia di Bari. Nel pomeriggio invece arriveranno isolati temporali sulle Alpi, specie occidentali e orientali e sull'Appennino centro-meridionale, su Aquilano meridionale, Isernino, Potentino, Materano, Beneventano e Avellinese. Sole prevalente sul resto delle regioni e caldo estivo.

Sabato sarà una giornata particolarmente calda, con valori massimi che secondo gli esperti meteo al Nord potranno toccare i 33-34 gradi in pianura. Valori in diminuzione invece domenica 4, quando il tempo continuerà a peggiorare con temporali e qualche grandinata che dalle Alpi e Prealpi raggiungeranno i settori della media e alta Pianura Padana, ma saranno possibili anche sul Veneto centrale e meridionale. Altrove continuerà a prevalere il tempo soleggiato. A partire dalla prossima settimana il tempo dovrebbe poi continuare a peggiorare: gli esperti prevedono infatti l’arrivo di “Summer Storm”, una tempesta estiva che porterà anche grandinate e un crollo termico importante.