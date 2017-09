Il fine settimana si aprirà con le piogge, ma si concluderà con il sole. La forte perturbazione atlantica che da lunedì ha imperversato sulle isole Britanniche sembrava intenzionata a colpire in modo molto intenso l’Europa Centrale e l’Italia. Tuttavia col passare dei giorni si è indebolita, così che i suoi effetti sono nettamente diminuiti. Intanto il maltempo che interessa il Meridione va via via spostandosi verso la Grecia, liberando lo Stivale e le regioni del sud per una domenica all’insegna del bel tempo.

Previsioni per sabato 30 settembre.

Dunque l’instabilità determinata dall’ultima perturbazione del mese insisterà anche oggi al Sud ed in particolare sulla Sicilia, con ancora il rischio localmente di forti temporali. Al Centro-nord e in Sardegna invece la situazione sarà più tranquilla, ma sabato la nuvolosità andrà aumentando sulle Alpi e, in serata, anche al Nordovest. Per sabato previste ancora piogge nel Meridione, soprattutto su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Lentamente, verso sera, anche gli ultimi piovaschi andranno via via sparendo.

Previsioni per domenica 1° ottobre.

Nella giornata di domenica si conferma il miglioramento al Sud, dato lo spostamento della perturbazione verso la Grecia; mentre in gran parte del Nord prevarrà un cielo nuvoloso, ma con basso rischio di pioggia. Più incerta la previsione per domenica al Centro e nelle Isole: al momento sembra probabile l’arrivo di qualche pioggia in Sardegna e la presenza di nuvolosità anche in Sicilia e Toscana, con tempo più soleggiato nel resto del Centro e in Romagna.

Temperature.

Le temperature non dovrebbero prevedere grossi sbalzi perché nei prossimi giorni non si prevede un ricambio di massa d’aria sull’Italia: i valori resteranno generalmente nella norma o leggermente al di sotto sulle regioni meridionali.