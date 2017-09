Cattive notizie riguardo il meteo del weekend. Un ciclone autunnale colpirà duramente nelle prossime ore gran parte della penisola, che dovrà fare i conti con temporali e nubifragi. Il mese di settembre, spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it, è iniziato all'insegna di una dinamicità atmosferica che da anni non accadeva e che agiterà il tempo sulle nostre regioni, con la pioggia – dopo una lunga estate dominata dalla siccità – che arriverà anche nelle zone meridionali. Nel corso del weekend un ciclone atlantico, posizionato tra il Regno Unito e i Paesi Bassi, scendendo di latitudine, invierà un'intensa perturbazione sull'Italia. Già oggi, venerdì 8 settembre, il tempo peggiora sulla Sicilia con piogge e temporali sparsi in estensione a Calabria, Campania, Basilicata e Puglia entro la sera. Qualche temporale interesserà anche le zone di Cuneo e Torino e in serata peggiora sulle Alpi settentrionali del Piemonte e Lombardia.

Le previsioni per sabato e domenica – Domani, sabato 9 settembre, sono previsti nuovi temporali su Puglia e Basilicata e qualche pioggia interesserà le coste della Campania. Nel corso della giornata peggiora poi al Nord, dalle Alpi e Prealpi verso tutto il Nord-Ovest e alte pianure con piogge, temporali e possibili nubifragi su Lombardia e Liguria centro-orientale. Previste piogge anche sulla Toscana settentrionale mentre il tempo sarà più asciutto sul Veneto meridionale ed Emilia Romagna centro-orientale. Domenica 10 settembre sarà una giornata di maltempo diffuso con piogge, temporali e possibili nubifragi su Lombardia, Triveneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Umbria. Le precipitazioni potranno risultare molto abbondanti, con temporali forti accompagnati da grandine e dalla possibile formazione di trombe d'aria e marine. Piogge sparse interesseranno anche le regioni adriatiche centrali. In serata invece il tempo migliorerà tra Piemonte e Lombardia.