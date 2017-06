Il caldo afoso non vuole proprio sapere di lasciare lo Stivale. Nella giornata di oggi, Sabato 24 giugno, l'alta pressione di matrice africana dominerà la scena mantenendo condizioni di tempo stabile e clima decisamente caldo e afoso per via delle correnti di aria bollente sahariana che l'accompagnano. Temperature anche sui 35-38°C in diverse zone con percepite localmente oltre 40 gradi. Le città in cui si soffrirà maggiormente l'ondata di caldo africano saranno Bologna, Bolzano, Brescia, Torino, Ancona, Campobasso, Firenze, Perugia e Pescara. Domani invece si dovrebbe assistere ad un primo cambiamento della situazione: infatti un impulso atlantico riuscirà ad attraversare il Settentrione portando qualche temporale anche localmente forte e un sensibile calo termico, con parziale interessamento anche del Centro, mentre al Sud il tempo continuerà ad essere soleggiato.

Caldo forte fino a giovedì al Sud.

Proprio il Meridione continuerà ad essere toccato da temperature molto calde anche la prossima settimana, quando una vasta saccatura abbraccerà l'Europa occidentale e finirà per estendere la sua influenza anche nel Nord Italia e marginalmente alla Toscana; le correnti meridionali che si attiveranno in seno alla saccatura richiameranno aria molto calda al centro e al sud. A centro-sud sino a giovedì le temperature supereranno i 24°C anche sopra i 1500m e i valori potranno toccare anche i 40°C in pianura, specie sulla Puglia.

I consigli del Ministero della Salute.

Per fronteggiare il caldo torrido di questi giorni, il ministero della Saluta ha diffuso una serie di consigli, in primis quello di evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore più difficili, nello specifico dalle 11 alle 18. Si suggerisce poi di evitare le zone trafficate per il rischio ozono, di non svolgere attività fisica intensa all'aperto e di utilizzare correttamente il condizionatore. L'alimentazione, poi, sempre secondo le indicazioni del ministero della Salute, deve essere leggera ed è necessario bere molti liquidi (moderando bevande gassate o zuccherate, the e caffè). Attenzione, inoltre, alle eventuali terapie farmacologiche che potrebbero dover essere modificate.