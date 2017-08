Sarà un weekend caratterizzato da una maggiore instabilità il secondo del mese di agosto. Il ciclone che ha colpito le regioni del Nord-Italia nei giorni scorsi – e che ieri ha causato non pochi danni soprattutto in Veneto – evolve verso i Balcani, interessando qualche regione. Nei dettagli, oggi venerdì 11 agosto gli esperti del sito ilmeteo.it prevedono ancora temporali al Nord, in particolare su Lombardia, Liguria, Piemonte occidentale e montuoso, Veneto e Friuli centro-settentrionali, e anche sulla Toscana settentrionale. Ha inoltre le ore contate il gran caldo al Sud, dove il tempo continuerà a essere soleggiato ma più ventoso. Domani, sabato 12 agosto, qualche temporale potrà interessare le Marche, la Calabria tirrenica e le Alpi orientali, inoltre isolati fenomeni saranno possibili anche sull'Abruzzo e l'Appennino meridionale. Altrove invece splenderà il sole. Domenica 13 agosto è previsto bel tempo prevalente su tutte le regioni. Annunciati locali addensamenti sull'arco alpino orientale, ma con scarse precipitazioni.

Prime indicazioni per il 15 agosto – Le temperature, come annunciato ampiamente dagli esperti meteo, in questi giorni sono in generale diminuzione su tutte le regioni con valori che tornano nella media del periodo, o addirittura sotto la media di qualche grado. Nelle zone colpite dai temporali sono già crollate anche di 10-15 gradi rispetto ai giorni precedenti. Per quanto riguarda la giornata di Ferragosto, pare proporsi un nuovo ripristino anticiclonico, ma diverso rispetto all'infuocata alta pressione nordafricana di questi giorni. Gli esperti del sito ilmeteo.it spiegano che sarà l'anticiclone delle Azzorre a tornare a far visita al nostro Paese. Il tempo dovrebbe essere abbastanza stabile e soleggiato soprattutto su coste e pianure, caldo ma con temperature più nella norma. I giorni successivi al 15 agosto, invece, per il momento sembrano essere potenzialmente esplosivi: un'intensa perturbazione atlantica potrebbe dirigersi proprio verso l'Italia a suon di nubifragi.