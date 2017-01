Weekend sicuramente instabile questo del 21 e 22 gennaio col tempo che cambierà nuovamente su molte zone d'Italia, come scrive Ilmeteo.it. Una bassa pressione dall'Africa risalirà l’Europa e si proietterà verso il Mediterraneo, richiamando intenso venti di Scirocco su gran parte dei bacini centro-meridionali. Per quanto riguarda la giornata di oggi, ci sarà bel tempo a nord, salvo qualche rannuvolamento su bassa Emilia e Romagna. Occasionali nevicate sull'Appennino forlivese. A centro, nubi e piogge su regioni adriatiche, con la neve che non mancherà sopra 800 metri, bel tempo su Tirreniche. Nel meridione ci saranno piogge e locali temporali su Calabria ionica, piogge in arrivo anche su Basilicata. La situazione meteo peggiora invece in Sardegna con forti piogge, temporali e nubifragi possibili su gran parte del territorio. Migliora dalla sera. Peggioramenti anche in Sicilia con piogge sparse su tutta l'isola.

Le previsioni di domenica 22.

A nord ci saranno nubi, ma anche sole. Rannuvolamenti su Cuneese, Torinese e Liguria di Ponente con deboli piogge. Miglioramenti a centro, anche se pioverà specialmente in Toscana e Lazio entro sera. A sud il tempo peggiorerà sulla Calabria ionica con piogge forti e locali nubifragi, piovaschi su Campania e Basilicata. Ancora pioggia in Sardegna, specialmente sul versante settentrionale, altrove più sole. In Sicilia, peggiora fortemente su tutta l'isola, ma soprattutto su Messinese, Catanese e Siracusano con piogge e temporali diffusi, e possibili nubifragi e allagamenti entro sera e notte.

Temperature.

Gli esperti de Ilmeteo.it spiegano che lo Scirocco farà sicuramente alzare le temperature non al Centro-Sud, sia nei valori notturni che diurni. Un aumento è atteso anche al Nord, ma minore; venti forti di Scirocco sui mari centrali e meridionali, ancora da Nordest sui bacini settentrionali