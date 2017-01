L'ondata di freddo che sta creando profondi disagi in tutto il Paese, specialmente il Centro Italia sconvolto ieri da una nuova scia sismica, dovrebbe alleviarsi nelle prossime ore. Così anche per gran parte delle nevicate. Le nubi caratterizzeranno ancora il medio e basso Adriatico e in Appennino, ma scarsi fenomeni, salvo residue piogge o fiocchi in collina tra Molise, Foggiano, Nordest Campania, Nord Lucania e sulla Sila. Locali piogge e fiocchi a 800/900 m su Est Sardegna. Sole altrove. Ancora freddo ovunque, specie di notte e al mattino.

L'Abruzzo è in ginocchio.

Chi invece fa fatica a riprendersi è soprattutto l’Abruzzo, messo in ginocchio da nevicate che sopra i 1000 metri hanno portato ad accumuli superiori ai 2 metri, anche nelle Marche. Come detto, la situazione è aggravata anche dal terremoto che ha colpito queste zone, già segnate dal sisma del 24 agosto e quello di ottobre. Molta paura da parte di chi, a causa della neve, è rimasto isolato e addirittura bloccato nelle proprie case, come nei Comuni di Campotosto, Laringo e Poggio Cancelli, nell’Aquilano. Allerta per una valanga all’hotel Rigopiano a Farindola, nel Gran Sasso, dove sarebbero rimaste imprigionate circa 20 persone. Situazione disperata anche per gli allevatori: le stalle crollate sotto il peso della neve hanno fatto un morto nel Teramano. Sempre ieri il fiume Pescara ha rotto gli argini, a seguito delle precipitazioni e al discioglimento delle nevi a monte: la città abruzzese è rimasta allagata in più punti.

Meteo weekend.

Per quanto riguarda le previsioni meteo del weekend, una bassa pressione dall'Africa risalirà il continente e si proietterà verso il Mediterraneo, richiamando intenso venti di Scirocco su gran parte dei bacini centro-meridionali, come evidenziano gli esperti de Ilmeteo.it. Le temperature, quindi, saliranno sicuramente a centro-sud. Un aumento è atteso anche al Nord, ma minore. La situazione rischia di peggiorare da Sabato soprattutto sulla Sardegna dove sono attesi nubifragi diffusi. Piogge e temporali anche lungo le coste ioniche e piovaschi su regioni adriatiche. La neve continuerà a cadere sopra i 1000/1200 metri. Domenica, ultime piogge e temporali su Sardegna nordorientale, ma peggiorerà pesantemente sulla Sicilia e poi Calabria con nubifragi diffusi e allagamenti.