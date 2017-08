Il caldo non vuole proprio lasciare l’Italia. Questo fine settimana coinciderà con la settima ondata di calore dell’estate. Rispetto all’ultimo weekend, le temperature saliranno, andando a toccare anche i 38 gradi, 6 o 7 in più rispetto alla media del periodo. “Colpa” dell'alta pressione di Polifemo che invierà aria sempre più calda dal deserto algerino. Sarà domani, sabato 26, la giornata più caldo del fine settimane con punte già nel fine settimana di 36 gradi dalla pianura padana alla Puglia. Si arriverà anche a 38 nelle zone interne. Qualche nube e locali temporali pomeridiani solo su Alto Adige, Valle d’Aosta e Alpi piemontesi, ma per attendere precipitazioni più serie e consistenti bisognerà attendere il mese di settembre. Morale della favola: l’estate del 2017 potrebbe essere la seconda più calda, dopo quella del 2003, da quando si rilevano i dati. Per la giornata di domenica è previsto sole pieno ovunque. Isolati e brevi piovaschi possibili sui confini esteri dell'Alto Adige, con locali temporali. Umidità in aumento.

Sabato 26 agosto, il Settentrione sarà caratterizzato da una giornata pienamente estiva con sole e clima caldo, isolati addensamenti diurni sui rilievi alpini con isolati piovaschi. Temperature stabili, massime comprese tra 31° e 33°. Al Centro Italia ci sarà bel tempo seppur con qualche nube di passaggio durante le ore centrali della giornata. Temperature senza variazioni, massime tra 29° e 32°. Al Sud cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima afoso lungo il Tirreno. Temperature in locale aumento, massime tra 29° e 32°.

Domenica 27 agosto, al Nord: Alta pressione e bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi, qualche velatura serale. Temperature in aumento, massime comprese tra 32° e 36°. Al Centro ancora una giornata soleggiata e calda con qualche innocua nube in transito. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 31° e 36°. Al Sud cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Clima afoso lungo il Tirreno. Temperature in lieve aumento, massime tra 30° e 34°.