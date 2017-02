Il weekend che sta per arrivare, il primo del mese di febbraio, porterà sulla penisola una nuova perturbazione. Secondo il quadro tracciato dagli esperti del sito ilmeteo.it, l'Italia è interessata da un flusso meridionale molto perturbato che invia fronti nuvolosi carichi di pioggia e neve. E in alcune aree le precipitazioni risulteranno più forti rispetto ad altre. Nel dettaglio, ecco le regioni e le zone più colpite: al Nord sono attese piogge più moderate o forti sulla Liguria, sui settori prealpini sotto i 900 metri (al di sopra potrebbe nevicare), in Friuli Venezia Giulia, e soltanto localmente sulla Pianura Padana, specie lombarda. Sul resto delle regioni invece le precipitazioni risulteranno generalmente deboli. Nel Centro-Italia sarà la Toscana settentrionale a vedere piogge più moderate o localmente forti e con qualche temporale. Per quanto riguarda Umbria e Lazio le precipitazioni risulteranno dapprima occasionali e poi deboli. Al Sud, infine, sarà la Campania a vedere maggiori precipitazioni, localmente temporalesche. Altrove tempo asciutto anche se spesso molto nuvoloso.

Le previsioni per sabato e domenica – Al mattino di domani, sabato 4 febbraio, prevista nebbia al Nord con occasionali piovaschi e piovaschi anche in Appennino. Dal pomeriggio peggiora il tempo al Nord, regioni tirreniche e zone interne delle Adriatiche con piogge più diffuse e temporali al Centro, fino a raggiungere la Campania. Prevista neve sulle Alpi sopra gli 800/1000 metri, in Appennino a 1400/1500 metri. Domenica 5 febbraio al mattino previsto tempo piuttosto soleggiato su gran parte delle regioni, salvo locali nebbie al Nord o piovaschi in Liguria. Nel pomeriggio però riprende a peggiorare su gran parte delle regioni, ma meno sui settori alpini e prealpini. Piogge via via più diffuse e talora intense e molto forti interesseranno la Toscana, il Lazio, la Campania e la Sardegna. In Campania sono possibili anche nubifragi. Temporali sulle regioni tirreniche e in Sardegna e piogge al Nord, localmente moderate.