Ultime ore di sole per diverse regioni della penisola. Dopo giorni di temperature gradevoli, con l’anticiclone di San Valentino che ha portato sole in gran parte dell’Italia, il weekend che sta per arrivare porterà con sé piogge e temporali su diverse zone del Paese. Secondo gli esperti meteo, una veloce e poco profonda bassa pressione entrerà infatti nel Mediterraneo. Il tempo inizierà a cambiare già a partire da domani, venerdì 17 febbraio, quando aria atlantica entrerà dalla Valle del Rodano e inizierà a formare una debole circolazione depressionaria nei pressi del mare Ligure. Venti di Libeccio inizieranno a soffiare sul Tirreno. A seguire la bassa pressione, in leggero approfondimento, si collocherà sulle regioni del Centro-Italia e poi sul mare Adriatico per poi evolvere verso la Penisola Balcanica meridionale.

Peggioramento meteo a partire da venerdì – Nei dettagli, secondo gli esperti del sito ilmeteo.it. domani il tempo inizierà a peggiorare al Nord-Est e in Toscana settentrionale dove arriveranno delle piogge deboli ma moderate in Toscana. Entro sera la pioggia raggiungerà anche altre regioni del Centro-Italia come Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo. Altrove è previsto tempo più asciutto, anche se spesso nuvoloso o nebbioso al Nord mentre resterà più soleggiato al Sud-Italia.

Le previsioni per sabato e domenica – Sabato 18 febbraio previsto un miglioramento al Nord-Est e sulla Toscana, mentre al Nord-ovest è prevista nebbia. Le piogge interesseranno soprattutto Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, Umbria ed entro sera arriveranno anche in Puglia e Campania. Sul Lazio e anche a Roma previsti temporali locali. Nella giornata di domenica, infine, il tempo tenderà a migliorare su gran parte della penisola: sarà più soleggiato nelle regioni del Centro-Nord mentre al meridione resisteranno le nuvole.