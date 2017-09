L’autunno arriva proprio con il fine settimana: come spiegano gli esperti de Ilmeteo.it, un centro depressionario attivo sui settori centro-orientali europei, nel suo moto retrogrado, tornerà ad influenzare i settori orientali del Paese, nel contempo un intenso corpo nuvoloso attraverserà alcune regioni meridionali.

Per la giornata di domani, sabato 23, è prevista nuvolosità in aumento su Liguria e alta Toscana. Qualche rovescio sparso sulle Alpi. Peggiora moderatamente in Sardegna con qualche pioggia tra Medio Campidano, Ogliastra e Cagliaritano. Più soleggiato sul resto delle regioni.

Domenica invece ci sarà un peggioramento. Temporali su Trapanese, Agrigentino occidentale e Palermitano, in spostamento verso Calabria e Puglia (qui forti sul Salento). Peggiora gradualmente su Triveneto, Emilia Romagna, Lombardia centro-orientale, Toscana, Marche, Abruzzo e Umbria: su queste zone sono attese precipitazioni sparse, localmente temporalesche, più moderate o forti su Emilia Romagna orientale e Marche. Più asciutto sul resto dei settori.

Le temperature fino a sabato saranno stabili, massime sui 22-25°C, punte superiori sulle Isole. In lieve calo domenica, massime sui 20-24°C, punte superiori sulle Isole.

Per i primi giorni della prossima settimana, il fulcro dell'anticiclone europeo si andrà strutturando tra Scandinavia e Russia Settentrionale, mentre il Mediterraneo resterà preda di una palude barica con ancora aria fresca in quota a favorire spiccata instabilità. Previsti dunque altri temporali, ma sicuramente per il maltempo, quello vero, bisognerà fortunatamente ancora attendere.