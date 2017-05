Lievi perturbazioni stanno caratterizzando l'attuale situazione meteorologica sull'Italia. Il fulcro dell'anticiclone resta infatti sbilanciato sull'Ovest Europa e in questa fase il nostro Paese risente maggiormente di una lieve circolazione d'aria fresca in quota dai quadranti settentrionali, in scorrimento sul bordo meridionale dell'anticiclone. Una circolazione instabile che tenderà via via ad affievolirsi da domani, lasciando spazio al bel tempo nel weekend. Da sabato il dominio anticiclonico di Hannibal si rafforzerà su tutto lo Stivale e ciò garantirà tempo più stabile, sebbene non mancheranno i soliti temporali di calore generalmente confinati ai rilievi.

Dunque da domani il sole tornerà a splendere e l'instabilità si attenuerà. Per la mattinata di sabato è previsto cielo più nuvoloso, o localmente coperto sulla Pianura Padana, ma senza precipitazioni. Sul resto delle regioni condizioni di cielo poco nuvoloso, salvo temporanei addensamenti. La giornata di domenica sarà soleggiata su tutte le regioni. Possibili isolati rovesci sulle Alpi torinesi e cuneensi. Le temperature, questa è la novità più saliente, torneranno a salire su valori molto elevati e ben sopra la norma. Farà più caldo al Centro-Nord, con punte di 32/33 gradi su valli e pianure interne. Il dominio anticiclonico non farà mancare l'afa, soprattutto in Val Padana, con maggiore umidità nei bassi strati.

Il bel tempo potrebbero protrarsi fino alla fine mese e anche per il ponte del 2 giugno, salvo qualche modesta fase instabile che potrà favorire ulteriori locali temporali diurni. Solo al Settentrione potrebbe esserci infiltrazioni umide atlantiche, a fronte del predominio anticiclonico insistente sul resto della Penisola.