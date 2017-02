Mentre le regioni nord orientali ancora risentono dell’instabilità determinata dal sistema frontale proveniente dal Nord Europa, nelle prossime ore una nuova perturbazione atlantica colpirà il Belpaese, a cominciare dalle Regioni di Nord Ovest, Piemonte e Liguria in particolare. Una perturbazione che raggiungerà rapidamente le altre Regioni settentrionali, concedendo ancora qualche ora di tregua al Mezzogiorno.

Come anticipano le previsioni fornite dal Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare, dunque, oggi avremo al Nord cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, con precipitazioni sparse, nevose oltre i 1200 metri sui rilievi alpini; i fenomeni interesseranno soprattutto Piemonte e Lombardia, ma nel corso della giornata si estenderanno sulle aree rimanenti, con temperature in leggero calo rispetto agli ultimi giorni. Al Centro avremo iniziale nuvolosità diffusa e compatta sulle regioni tirreniche, Sardegna e aree appenniniche, con deboli rovesci e locali temporali, mentre sulle altre aree il tempo sarà estremamente variabile, con schiarite nel primo pomeriggio e rannuvolamenti a partire dalle ore serali; al Sud molte nubi sulle regioni tirreniche peninsulari con precipitazioni da isolate a sparse e fenomeni che localmente potrebbero assumere anche carattere temporalesco; sereno o poco nuvoloso sulle altre zone.

Nella giornata di domani assisteremo a un ulteriore abbassamento delle temperature, in particolare su Liguria, Toscana ed Appennino emiliano, Lombardia e Piemonte. I venti saranno particolarmente forti su Liguria, Toscana e Sardegna. In generale, al Nord assisteremo a un nuovo peggioramento a partire dalle regioni occidentali con precipitazioni su Valle d'Aosta, Piemonte occidentale e Liguria in estensione nel corso della mattinata a gran parte del settentrione, con quota neve che nelle prime ore del giorno sarà intorno agli 800 metri, per poi scendere fino a quota 300 – 500 metri. Al Centro avremo nubi pressoché ovunque, con precipitazioni diffuse su Toscana, Lazio e Umbria (rovesci che potrebbero assumere localmente anche carattere temporalesco), in peggioramento nel corso del pomeriggio. Al Sud, tempo generalmente stabile sulle aree adriatiche, da nuvoloso a molto nuvoloso, con precipitazioni sparse, sulle aree tirreniche e interne, con possibilità di neve a quota 1000 metri.