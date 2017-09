Una perturbazione atlantica sta attraversando la penisola da Nord a Sud. In particolare la fase di maltempo interesserà nelle prossime ore soprattutto i versanti adriatici e richiamerà venti di Maestrale che porteranno un sensibile calo delle temperature in tutta Italia. Oggi, martedì 19 settembre, gli esperti del sito ilmeteo.it prevedono tempo molto instabile su Triveneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, ma anche in Campania e sulle coste tirreniche della Calabria. Si prevedono in queste zone piogge e locali temporali, anche se alternati a schiarite o pause asciutte, e con tendenza a miglioramento nel corso del pomeriggio e della sera. Domani, mercoledì 20 settembre, è previsto tempo ancora instabile sulle regioni Adriatiche con temporali sparsi e rovesci. Pioverà inoltre ancora lungo le coste della Campania e della Calabria tirrenica mentre sul resto delle regioni avremo condizioni di bel tempo.

Il tempo migliora nel weekend, ma arriva il fresco anche al Sud – Il tempo inizierà leggermente a migliorare a partire dal 21-22 settembre, quando ultimi temporali interesseranno solo le regioni adriatiche e le coste del basso Tirreno mentre altrove il tempo sarà bello con cielo poco nuvoloso. Migliora ancora il tempo nel weekend: sabato, in particolare, avremo bel tempo salvo isolati piovaschi sulle Alpi del Triveneto mentre domenica qualche pioggia interesserà Marche, Umbria, Appennino centrale e Prealpi venete. Per quanto riguarda le temperature, si registra ormai un clima autunnale sull’Italia. Le temperature sono infatti in graduale diminuzione ovunque, con valori localmente sotto la media del periodo soprattutto nelle regioni meridionali.