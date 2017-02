In queste ore una veloce perturbazione atlantica sta attraversando il Nord-Italia portando un peggioramento del tempo soprattutto sulle Alpi, la Liguria centro-orientale e alta Toscana. È un “martedì grasso”, ultimo giorno di Carnevale, come da previsioni “bagnato” in diverse zone della penisola. Tra il pomeriggio e la sera, oltre al Nord, qualche pioggia bagnerà anche l’Umbria, il Lazio e la Campania. Inoltre, secondo le previsioni degli esperti de ilmeteo.it, sono attese nevicate anche copiose sulle Alpi di Lombardia e del Triveneto sopra i 900-1000 metri. Più asciutte le altre regioni centro-meridionali, il Piemonte e le basse pianure del Nord. La perturbazione di queste ore lascerà comunque presto spazio al sole: da domani, mercoledì primo marzo, secondo i meteorologi la pressione aumenterà su tutta Italia con sole prevalente, temperature in aumento e soltanto qualche pioggia tra Liguria e alta Toscana. In ogni caso è ancora presto per l’arrivo della primavera.

Nuovo peggioramento nel weekend 4-5 marzo – Gli esperti del sito ilmeteo.it avvisano infatti che già per il prossimo weekend è atteso un nuovo peggioramento. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito ilmeteo.it, ha annunciato che la nuova perturbazione colpirà l’Italia da venerdì 3 marzo. “Si attiveranno venti meridionali su tutti i bacini, prime piogge inizieranno a bagnare il Piemonte e l'arco alpino, con neve sopra i 1.200-1.300 metri”, avvisa Sanò. Poi, a partire da sabato 4 marzo e fino a lunedì, “i venti meridionali si intensificheranno ulteriormente e l'Italia vivrà una fase di maltempo a più riprese e su quasi tutte le regioni”. Secondo gli esperti meteo arriverà neve abbondante sulle Alpi sopra i 1.000 metri, locali nubifragi o piogge forti al Centro. Le temperature non subiranno grosse variazioni, se non temporanee diminuzioni durante le fasi piovose.