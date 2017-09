Dopo un inizio della settimana caratterizzato da condizioni meteorologiche sostanzialmente stabili in tutta Italia e da scarsa nuvolosità, a partire da domani il tempo subirà un graduale peggioramento soprattutto in Triveneto e Toscana, mentre per giovedì si profila l’arrivo di una perturbazione atlantica che porterà piogge e temporali sparsi in gran parte del Centro-Nord e in Campania. Da venerdì l’instabilità dovrebbe riguardare ancora il Centro-Sud e la Sicilia.

Per quanto riguarda la giornata di oggi il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato, con una presenza significativa di nuvole al mattino al Nord-Est, in Emilia Romagna, Marche e Puglia; dal primo pomeriggio la nuvolosità sarà concentrata su Alpi orientali, Appennini, Puglia, Basilicata e Calabria ionica. Le temperature saranno ovunque in lieve aumento, con valori pomeridiani vicini alla norma. Venti deboli.

Già a partire da domani sono attese le prime avvisaglie di cambiamento, con un graduale aumento della nuvolosità, con piogge e rovesci dal pomeriggio, su Levante Ligure, Toscana, Alpi e Prealpi lombarde e orientali. Nel corso della serata anche le coste delle Venezie potranno essere raggiunte da qualche rovescio temporalesco. Sul resto del Centro-Nord cielo poco nuvoloso, ben soleggiato al Sud e in Sicilia. Temperature in leggero aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi. Venti moderati in Sardegna.