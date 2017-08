Per chi si sta godendo ancora le vacanze estive in Italia queste potrebbero essere le ultime ore per beneficiare di sole e bel tempo. Presto infatti la Penisola dirà addio a questa stagione rappresentata da caldo record e afa per fare posto alla prima ondata di piogge autunnali. Come segnalano gli esperti de Il meteo.it, questa settimana vedrà il passaggio di consegne tra le due stagioni con l'addio all'alta pressione portata da Polifemo e l'arrivo di un nuovo fenomeno meteo, il ciclone Poppea con conseguenti piogge e temporali.

Il maltempo si farà spazio attraverso l'Italia a partire dal nord e già da Giovedì 31 agosto l'avvicinarsi del ciclone Poppea farà peggiorare il tempo, soprattutto nel nord Ovest. È con l'inizio dell'autunno meteorologico, venerdì primo settembre, che ci sarà però un robusto cambiamento meteo con piogge e temporali in tutto il Nord e su parte del Centro. Molte regioni saranno a rischio nubifragio visto che i fenomeni saranno anche molto intensi.

Il tempo peggiorerà in maniera repentina tra il primo e il 2 settembre spostandosi da ovest verso est con piogge, temporali, grandinate e anche locali trombe d'aria al nord. I temporali risulteranno molto forti e sotto forma di nubifragi sulle aree alpine e prealpine di Lombardia, Trentino e Veneto. Al centro si attendono rovesci e locali temporali anche su Toscana centro-settentrionale, Umbria e Marche e localmente si prevedono fenomeni anche più a sud. Le regioni meridionali e le isole in generale invece resteranno fuori dalla prima ondata autunnale e si dovrà attendere il 3-4 Settembre per avere le prime piogge intense quando una nuova bassa pressione affonderà nel Mediterraneo centrale.

Previsioni meteo per mercoledì 30 agosto.

In attesa dell'autunno, per la giornata di domani, mercoledì 30 agosto, ci sarà sole ancora prevalente su gran parte delle regioni. Possibili rovesci si prevedono solo sul nord ovest e in particolare sul Cuneese e i rilievi del Savonese e Imperiese. In serata qualche rovescio anche tra Val d'Aosta e alto Piemonte. Brevi e isolati piovaschi sono possibili anche sull'Appennino meridionale anche se il sole la farà ancora da padrone in quasi tutta la Penisola.