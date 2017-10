Continua la fase di instabilità nel Meridione a causa delle persistenza di un vortice di bassa pressione sul Nord Africa. Tra oggi e domani la Sicilia e la Calabria saranno ancora a rischio di piogge e temporali anche di forte intensità. Maltempo sulla Sardegna meridionale con temporali lungo le coste, molto forti su Ragusano e Siracusano. La Protezione Civile ha aumentato per oggi il livello di allerta, da giallo ad arancione, sui settori meridionali della Sicilia, già colpita da un violento nubifragio nella giornata di lunedì. Tempo più stabile sul resto dello Stivale grazie alla temporanea espansione dell’Anticiclone delle Azzorre. Non mancheranno comunque un po’ di nuvole, specialmente nella giornata odierna.

Previsioni fino al weekend.

Domani tempo ancora instabile al Sud, con occasionali temporali sulla Sicilia; piogge sull'arco alpino, molte nubi al Nord e parte del Centro, in un contesto tuttavia più asciutto. Isolate piogge in Puglia e Calabria. Per venerdì si conferma il passaggio di una veloce e intensa perturbazione proveniente dal Nord Europa: tempo in peggioramento quindi soprattutto sulle regioni adriatiche, verso il Centro e quindi Sud con piogge via via più diffuse e forti venti settentrionali che tra venerdì e sabato faranno calare bruscamente le temperature in tutto il Paese, con valori quasi ovunque inferiori alla norma.

Previsioni meteo per giovedì. Nuvolosità al Nordest, Lombardia, Liguria, Toscana ed estreme regioni meridionali, ma alternate a sprazzi di tempo bello e con qualche piovasco solo su Liguria, Alta Toscana e Sicilia; cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto del Paese. Temperature massime in leggero aumento al Nord e regioni adriatiche.