Come ampiamente previsto dagli esperti meteo, la prima settimana di ottobre è iniziata all’insegna dell’instabilità. Sarà così ancora per qualche giorno, poi è previsto un peggioramento nel corso del fine settimana, quando oltre alle piogge si abbasseranno anche le temperature. Oggi martedì 3 ottobre, in particolare, secondo gli esperti del sito ilmeteo.it, avremo tempo in peggioramento al Nord-Italia, con cielo coperto e piogge deboli sul Triveneto e Alpi. Continua inoltre l'instabilità sulla Sicilia con fenomeni localmente intensi su Catanese, Siracusano e Palermitano e insiste il maltempo sulla Sardegna meridionale con temporali lungo le coste.

Le previsioni meteo della settimana – Domani, mercoledì 4 ottobre, previsto cielo poco o parzialmente nuvoloso al Centro-Nord mentre la Sicilia, specie centro-orientale, dovrà ancora fare i conti con dei temporali. Isolate piogge interesseranno anche Puglia e Calabria. Giovedì 5 ottobre sarà ancora instabile al Sud, con occasionali temporali sulla Sicilia; mentre al Nord e parte del Centro sono previste molte nubi ma in un contesto più asciutto.

Dal 6 ottobre pioggia, freddo e anche neve sulla penisola – Dal 6 ottobre, poi, secondo i meteorologi le condizioni peggioreranno e la penisola verrà investita da correnti decisamente fredde per il periodo. In particolare previsto tempo in peggioramento dal Nord-Est verso il Centro e poi verso il Sud con piogge via via più diffuse e localmente forti. Per quanto riguarda le temperature, dal 6 ottobre è atteso un importante calo termico soprattutto nei valori notturni che misureranno cifre sotto i 9 gradi al Nord. Temperature massime in diminuzione di 4/5 gradi su gran parte delle regioni. E sull’arco alpino sotto i 1600 metri inizierà a scendere anche la neve.