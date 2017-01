La perturbazione transitata martedì nelle regioni del Centro-Sud si sta allontanando dall'Italia con gli ultimi effetti nella giornata odierna tra la Calabria e la Sicilia. Assisteremo quindi a un generale miglioramento del tempo ma sarà solo temporaneo. L’inverno, quello vero, sta infatti per arrivare. Come spiegano i meteorologi de ilmeteo.it, un fronte di aria fredda proveniente dalle aree baltiche-russe sta avanzando rapidamente verso le regioni danubiane e l’ex-Jugoslavia e si appresta a sbarcare sulla penisola. L'aria fredda inizierà a tracimare da Nord e da Est portando nevicate fino in valle su Centro Est Alpi, e primi nuclei perturbati verso il medio e basso Adriatico con piogge e neve in collina. A partire da domani 5 gennaio, l'irruzione fredda da Nord Est si farà sempre più sostanziosa tanto che entro la notte dell’Epifania potrebbe nevicare fin sulla costa tra Marche, Abruzzo, Molise e fino al Gargano.

Previsioni meteo 6 gennaio: sarà una Befana da brividi.

Il giorno della festività dell’Epifania, 6 gennaio, sarà caratterizzato da gelo intenso al Nord-Est e al Centro-Sud in genere dove la temperatura a 1400/1500 metro toccherà i -12/-14° e i -7/-8° sulle colline appenniniche a 600 m. Sarà quindi un'Epifania da brividi, all'insegna di una vera e propria bufera, con nevicate e gelidi venti burrascosi fino a 100 km/h che accentueranno notevolmente la sensazione di gelo. La neve cadrà fino al piano tra Abruzzo, Molise, Puglia, Lucania, entroterra campano, Sila e Nord Sicilia. Nelle giornate di venerdì e sabato le temperature rimarranno in alcuni casi sottozero anche durante il giorno, comprese le aree del Centro- Italia colpite dal terremoto. Nel resto della penisola, invece, farà freddo ma il cielo resterà sereno. I meteorologi prevedono nevicate a partire da domani e fino alla giornata di sabato, 7 gennaio, quando andranno esaurendosi.