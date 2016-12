Addio gelo e neve, quest’anno sarà un Natale all’insegna di sole e caldo. L'arrivo del super anticiclone di Natale determinerà infatti un generale aumento delle temperature, che si manterranno su valori miti e superiori alle medie del periodo, soprattutto in montagna, e garantirà giornate di tempo stabile. In gran parte della penisola, dunque, sarà un weekend di feste con temperature quasi primaverili. Secondo gli esperti del sito 3bmeteo.com, la neve continuerà a essere la grande assente di questo inizio stagione su Alpi e Appennino, eccezion fatta per le Alpi occidentali, unica isola felice dopo il peggioramento dei giorni scorsi. Nei dettagli, se in montagna le temperature massime supereranno anche i 10/11 gradi a 1000 metri e i 7/8 gradi a 1500m, su alcune zone della Valpadana il clima potrebbe rimanere più invernale grazie alle inversioni termiche e alle nebbie che manterranno le temperature più consone al periodo. Previste minime vicine allo zero e massime non oltre i 5/8 gradi. Ma laddove la nebbia dovesse sollevarsi le massime potrebbero superare rapidamente i 10 gradi.

Al Centro-Sud temperature ben superiori alle medie di stagione – Nelle regioni del Centro-Sud invece le temperature saranno ben superiori alle medie stagionali, con valori massimi che raggiungeranno i 15/18 gradi sulle Tirreniche. Sulle Adriatiche saranno invece un po’ più contenute. Tra le città più miti nei prossimi giorni troviamo Genova, La Spezia, Firenze, Grosseto, Roma, Frosinone, Napoli, Caserta, Benevento, Lamezia Terme, Cosenza, Reggio Calabria, Messina, Palermo, Cagliari, Sassari. Un possibile cambiamento del tempo potrebbe avvenire dopo il 28 dicembre per l'afflusso di aria gelida dalla Russia, con bersaglio le regioni meridionali, anche se in Europa continuerà a essere robusta e pesante la persistenza dell’alta pressione.