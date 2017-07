L'anticiclone africano Caronte ha conquistato la penisola e inizia a trasportare aria caldissima direttamente dal deserto del Sahara. Nei prossimi giorni saranno poche le piogge mentre le temperature aumenteranno gradualmente. Come spiegato dagli esperti del sito ilmeteo.it, il 5 luglio una bassa pressione atlantica ha raggiunto il Portogallo favorendo così la risalita dell'anticiclone africano Caronte che ha iniziato a trasportare masse di aria calda e umida, dal deserto del Sahara verso l'Italia. Oggi, giovedì 6 luglio, sarà una giornata soleggiata ovunque, con isolati temporali che interesseranno le aree tra Alto Adige e Bellunese settentrionale. Anche domani, venerdì 7 luglio, è previsto sole ovunque con dei rari temporali pomeridiani solo sui confini dell'Alto Adige.

Caldo africano con Caronte – Per quanto riguarda le temperature, Caronte sta facendo salire molto il termometro. Gli esperti segnalano valori massimi fino a 38-39 gradi nelle prossime ore o localmente punte di 40 gradi si potranno avere su Emilia, basso Veneto, bassa Lombardia, Marche interne, Sardegna meridionale, gran parte della Puglia interna, Basilicata meridionale e zone interne della Sicilia. Si segnano infine valori massimi fino a 35-36 gradi sul resto delle zone di pianura mentre sull'Alto Adige, specie nelle vallate, i termometri potrebbero raggiungere anche i 37 gradi.

Nel weekend il tempo peggiora al Nord – Per quanto riguarda le previsioni per il weekend i meteorologi spiegano che se è vero che ci sarà il picco del caldo dell'anticiclone Caronte, è vero anche che questo inizierà a cedere nelle regioni del Nord. Nel corso del weekend aria più fresca atlantica riuscirà infatti a destrutturare Caronte che nelle regioni settentrionali inizierà a perdere potenza. Domenica in particolare il tempo inizia a peggiorare su Alpi e Prealpi con temporali forti che nel corso del pomeriggio si porteranno, occasionalmente fin verso la Pianura Padana a Nord del Po, specie tra Veronese, Vicentino, zona Garda.