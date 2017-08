Come ampiamente annunciato nei giorni scorsi dai meteorologi, il gran caldo sembra realmente finito, anche nel Sud-Italia. Dopo i temporali sparsi che hanno colpito alcune zone del Centro-Sud nel corso della giornata di sabato da oggi, domenica 13 agosto, la pressione torna ad aumentare. Previsto per oggi bel tempo prevalente su tutte le regioni e temperature gradevoli ovunque: in generale le temperature sono in diminuzione su tutte le regioni, con valori che stanno tornando nella media del periodo o addirittura sotto la media di qualche grado.

Temperature gradevoli e bel tempo nella settimana di Ferragosto – Gli esperti del sito ilmeteo.it annunciano locali addensamenti sull'arco alpino orientale, ma con scarse precipitazioni. Ultimi piovaschi mattutini invece tra Abruzzo e Molise e più nubi, ma temporanee, su Reggino tirrenico e Messinese. Gli esperti meteo consigliano comunque di goderci il sole di questi giorni. Dopo Ferragosto, infatti, potremmo anche salutare anzitempo questa caldissima estate 2017. La settimana di Ferragosto sarà caratterizzata da un tempo prevalentemente soleggiato e soltanto i settori alpini, dapprima quelli orientali e poi quelli occidentali, saranno interessati dallo sviluppo di temporali pomeridiani. Le temperature resteranno gradevoli su tutte le regioni, con valori nella media del periodo o leggermente sopra.

Dopo Ferragosto potrebbe arrivare il ciclone Poppea – Ma poi, intorno al 18-19 del mese, potrebbe cambiare tutto. I giorni successivi al 15 agosto secondo le prime analisi dei meteorologi sembrano essere potenzialmente esplosivi. Secondo quanto infatti spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it si intravede la possibilità che un ciclone atlantico piuttosto serio, “Poppea”, possa raggiungere in breve la penisola e portare nuovi nubifragi. Se così fosse sarebbe un duro colpo all'estate.