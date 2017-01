Il freddo e il gelo di questi giorni nelle prossime ore dovrebbero lasciare spazio a un clima un po’ più mite. Secondo gli esperti de ilmeteo.it, un cambio di circolazione favorirà la conclusione delle attuali condizioni di meteo invernale che ancora imperversano nelle regioni del Centro-Sud. Nei dettagli, domani sabato 21 gennaio al Nord avremo bel tempo, salvo qualche nube sulla bassa Emilia. Previste locali nevicate sull’Appennino forlivese mentre al Centro arriveranno nubi e piogge sulle regioni adriatiche, neve sopra i 350/500 metri e bel tempo sulle regioni tirreniche. Al Sud sono invece previste piogge e locali temporali su Calabria ionica mentre altrove sarà asciutto. Maltempo in Sardegna, dove sono previsti piogge, temporali e possibili nubifragi su gran parte del territorio. In Sicilia il tempo peggiora entro sera con piogge, specie sui settori ionici, ma non solo.

Previsioni meteo domenica 22 gennaio – Domenica 22 gennaio il Nord si dividerà tra nuvole e sole: coperto su Cuneese e Liguria di Ponente con piogge e neve sopra i 300/400 metri, anche moderata-forte. Al Centro il tempo resta asciutto, anche se diffusamente nuvoloso. Al Sud previsto domenica un peggioramento delle condizioni meteo sulla Calabria ionica con possibili nubifragi. Ancora maltempo in Sardegna, con piogge e forti temporali su Olbiense, Nuorese e parte dell'Ogliastra, altrove invece ci sarà più sole. Anche in Sicilia le condizioni meteo peggiorare fortemente su tutta l'isola, ma soprattutto su Messinese, Catanese e Siracusano con piogge e temporali diffusi, e possibili nubifragi e allagamenti. Per quanto riguarda le temperature, coi venti di Scirocco non potranno che aumentare al Centro-Sud, sia nei valori notturni che durante il giorno. È atteso un aumento delle temperature anche al Nord, ma minore.