Situazione meteorologica in evoluzione in queste ore sull'Italia. Per alcuni giorni infatti la Penisola dovrà dire addio all'intenso caldo e alle temperature record di inizio stagione per fare posto a temperature più fresche di provenienza atlantica e soprattutto a temporali e grandinate. L'Aria calda preesistente e portata dall'anticiclone Scipione infatti si mescolerà alle nuovi correnti di aria fredda creando le condizioni necessarie per lo sviluppo di forti temporali che già dalle scorse ore hanno interessato il Nord e che a partire dalla giornata di lunedì si estenderanno anche al centro e alla Sardegna.

Per oggi dunque attesi piogge e temporali anche intensi al Nord con locali nubifragi possibili soprattutto a ridosso delle Alpi. Non sono da escludersi nubifragi, grandinate e anche locali trombe d'aria in Pianura Padana e locali bombe d'acqua in altre zone. Per questo la protezione civile ha emanato un'allerta arancione per rischio idrogeologico in Lombardia, sulle zone Laghi e Prealpi Varesine e Lario e Prealpi occidentali, mentre è allerta gialla sul Nodo idraulico di Milano e sull'area della Valchiavenna, sulle zone centro-settentrionali del Piemonte, sulla Valle d'Aosta e il Veneto.

Insieme ai temporali ci sarà anche aria fresca che farà calare le temperature di qualche grado riportando i valori medi tipici di un clima primaverile. Stessa situazione anche martedì quando, secondo gli esperti del sito ‘ilMeteo.it', il maltempo si sposterà anche verso oriente interessando il Nordest, e il centro attraverso le Marche e l'Abruzzo. Al Centro-Sud invece il tempo si manterrà più stabile con nuvolosità irregolare in transito e locali acquazzoni pomeridiani soprattutto nelle zone interne.

Sarà però solo un breve pausa dall'estate perché già tra mercoledì e giovedì ci sarà un sensibile miglioramento meteo che nel fine settimana arriverà a configurarsi come una nuova ondata di caldo. Il deciso miglioramento meteo è causa di una rimonta di un vasto anticiclone che farà schizzare nuovamente la colonnina di mercurio verso l'alto portando un clima tipicamente estivo.