Il Giorno della Marmotta è stato reso noto dal celebre film ‘Ricomincio da capo’ (Groundhog Day) con Bill Murray, di Harold Ramis del 1993. Si tratta però di una antica ricorrenza che ha il suo epicentro a Punxsutawney, in Pennsylvania dove quest’anno si celebra la 131esima edizione: secondo la tradizione il 2 febbraio (Giorno della Candelora in Italia) è possibile predire il meteo dei prossimi mesi, semplicemente osservando il rifugio di una marmotta all'alba: se il roditore uscirà ed il tempo sarà nuvoloso, allora la primavera arriverà presto mentre se ci sarà il sole, la marmotta spaventata dalla sua ombra tornerà nella tana e questo significherà che l'inverno durerà almeno altre sei settimane, ovvero un mese e mezzo.

Il verdetto della marmotta: primavera anticipata o inverno?

Attenzione però: non tutte le marmotte sono in grado di prevedere il tempo, solo una specie in particolare, la ‘marmota monax’, ovvero la marmotta americana, diffusissima, appunto, tra nord America e Canada. Phil di Punxsutawney è la più famosa (soprattutto per il film con Bill Murray) ma si ritiene che ce ne siano altre in grado di fare previsioni del tempo. Ad esempio, abbiamo Chuck, di Staten Island, a New York e General Beauregard Lee, di Atlanta, tra altre. Ad ogni modo, in tutte queste località la marmotta viene svegliata alle 6 (ora locale) e dopo essere uscita dal tronco cavo in cui si ripara (chiamato ‘Gobbler's knob') annuncia il tempo per i prossimi mesi.

E in Italia?

Ora se andiamo a guardare il meteo per l’Italia, possiamo vedere che specialmente sui versanti occidentali dello stivale, dopo un lungo periodo di siccità, sono tornate le piogge. Che sia un buon segno? Se la profezia della marmotta dice il vero, dopo settimane di gelo culminate nei Giorni della Merla, avremo una primavera anticipata. Tuttavia guardando alla marmotta numero uno, Phil, viene da non essere così ottimisti. Il roditore di Punxsutawney dal 1887 ha previsto inverni più lunghi per ben 102 volte, mentre la previsione dell'arrivo anticipato della primavera appena 17 volte.