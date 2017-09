Come anticipato nei giorni scorsi, oggi inizia ufficialmente l'autunno meteorologico che quest'anno dà il suo benvenuto con una immediata perturbazione atlantica sull'Italia che porterà piogge e nubifragi su molte regioni della Penisola. Quello che andremo ad affrontare infatti sarà un weekend caratterizzato dal punto di vista meteo da un deciso peggioramento del tempo al Centro-Nord e successivamente anche al Sud con un conseguente calo termico e crollo delle temperature.

Piogge e nubifragi saranno possibili quasi ovunque tra sabato e domenica. Questa fase verrà accompagnata da un rinforzo dei venti che favorir l’afflusso di aria più fresca che domenica raggiungerà anche le estreme regioni meridionali, fino ad allora ancora sotto l'influsso del caldo africano. Il maltempo colpirà prima il nord ovest in estensione a Lombardia, Trentino e Veneto e Friuli Venezia Giulia. Poi piogge e temporali interesseranno man mano anche Toscana, Umbria, Marche ed Emilia Romagna ed infine tutto il centro nord e le regioni più settentrionali del sud

Nel dettaglio, come indicano gli esperti del il Meteo.it, per la giornata di sabato il tempo sarà poco clemente su Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna con rovesci e temporali sparsi e localmente anche forti. Piogge anche su Toscana settentrionale, Lazio meridionale e lungo le coste della Campania, dove non si escludono improvvisi temporali mentre isolati rovesci anche sull'Appennino meridionale e Puglia. Altrove, il sole sarà più presente.

Per domenica invece la situazione meteo dovrebbe migliorare al Nordest con gli ultimi rovesci della perturbazione mentre peggiora su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia con piogge e temporali. Rovesci ancora su Lazio orientale, Campania, e Calabria tirrenica. Le temperature subiranno una diminuzione molto sensibile al nord dove si registreranno valori inferiori anche di 10 gradi rispetto a fine Agosto. Più contenuto lo sbalzoa l cento sud ove la diminuzione sarà trrai 4e i 6 gradi