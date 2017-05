Dopo Hannibal arriverà Scipione, l’anticiclone che ci farà compagnia nei giorni del ponte del 2 giugno, festa della Repubblica. Come fanno sapere i meteorologi del sito ilmeteo.it, se fino al 31 maggio a comandare sulla penisola sarà l’anticiclone Hannibal, dal primo giugno – primo giorno dell'estate meteorologica – sarà il turno di un altro anticiclone, appunto Scipione, che secondo le previsioni dovrebbe essere un po’ meno caldo del “collega” che gli lascerà spazio. In particolare, stando alle previsioni di questi giorni degli esperti meteo, durante il ponte del 2 giugno – quindi tra il 2, il 3 e il 4 giugno – avremo bel tempo con sole prevalente più o meno ovunque. Una nuvolosità maggiore interesserà l'arco alpino e anche l'Appennino, con temporali pomeridiani che diverranno più frequenti nel corso di sabato 3 giugno e poi di domenica 4 giugno, quando questi potranno raggiungere anche la Pianura Padana.

Le previsioni per il weekend del 2 giugno – Nei dettagli, venerdì 2 giugno – festa della Repubblica – si prevede bel tempo su tutta l’Italia, con temporali e grandinate che interesseranno nel pomeriggio l’arco alpino, localmente le alte pianure del Nord e poi l'Appennino centro-meridionale e zone adiacenti. Sabato 3 giugno avremo ancora bel tempo al mattino, poi nel pomeriggio consueti temporali interesseranno tutto l'arco alpino fino in pianura sul Triveneto. Previsti temporali anche sui monti abruzzesi, molisani, pugliesi e lucani. Domenica 4 giugno al mattino temporali al Nordest, nel pomeriggio al Nordovest e poi Umbria, Marche e Toscana montuosa, mentre il tempo migliora al Nordest. Sole sul resto del Centro e nelle regioni del Sud. Per quanto riguarda le temperature, come si diceva Scipione sarà leggermente meno caldo di Hannibal ma il termometro segnerà in ogni caso valori estivi con 28-30 gradi su gran parte della penisola.