Oggi, giovedì primo giugno, inizia ufficialmente l’estate meteorologica e con essa sulla penisola arriva l’anticiclone nordafricano Scipione, che prende il posto di Hannibal. Scipione, come confermato dagli esperti del sito ilmeteo.it già nei giorni scorsi, sarà meno caldo di Hannibal ma le temperature saranno comunque estive con valori sui 27-29 gradi su gran parte del Paese. Un caldo che fa ben sperare chi approfitterà del ponte del 2 giugno, festa della Repubblica, per trascorrere qualche giorno di relax in spiaggia. Nel dettaglio, domani venerdì 2 giugno, avremo bel tempo al mattino su tutta la penisola ma nel pomeriggio temporali e qualche grandinata interesseranno l’arco alpino, localmente le alte pianure del Nord, e poi l'Appennino centro-meridionale e zone adiacenti. Anche sabato 3 giugno al mattino avremo bel tempo, ma nel pomeriggio arriveranno i temporali su tutto l'arco alpino e fino in pianura sul Triveneto. Temporali anche sui monti abruzzesi, molisani, pugliesi e lucani. Il tempo si fa ancora più instabile domenica 4 giugno, quando al mattino temporali interesseranno il Nord-Est e nel pomeriggio il Nord-Ovest e poi Umbria, Marche e Toscana. Sul resto delle regioni continuerà a prevalere il tempo soleggiato.

La prossima settimana arriva Summer Storm – Per quanto riguarda il meteo della prossima settimana, gli esperti non hanno buone notizie. Da lunedì le correnti atlantiche si faranno via via più intense e riusciranno a creare una bassa pressione al Nord, foriera di temporali, grandinate e un crollo termico importante. Per i meteorologi arriverà quindi Summer Storm, la tempesta estiva. L’aria calda portata dall'anticiclone Scipione si mescolerà all'aria fresca atlantica, creando le condizioni necessarie per lo sviluppo di forti temporali che da lunedì interesseranno il Nord e anche le Marche. Nei giorni successivi i temporali si porteranno al Centro e quindi su alcune zone del Sud.